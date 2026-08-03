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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verfolgungsfahrt mit zwei Motorrollern

Nickenich (ots)

Durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der PI Andernach konnten im Rahmen der Streife zwei Rollerfahrer im Bereich zwischen Kretz und Nickenich festgestellt werden, die sich einer avisierten Verkehrskontrolle durch Flucht zu entziehen versuchten. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Fahrbahnbelagswechsel kamen beide Rollerfahrer zu Fall, wobei sich mindestens einer hierbei verletzte. Noch bevor die Polizeibeamten an die verunfallten Fahrer herantreten konnten, setzten diese die Fahrt fort. Letztendlich trennten sich die Rollerfahrer, sodass nur einer der Beiden durch zwei weitere hinzugezogene Streifen zweier Nachbardienststellen zwischen Nickenich und Wassenach gestoppt werden konnte. Der 16 jährige Fahrer versuchte noch zu Fuß zu flüchten, konnte jedoch gestellt werden. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Außerdem konnten drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Er wurde zur Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Anschließend wurde er seiner Mutter übergeben. Im Zuge der Flucht kam es zu mehreren gefährlichen Situationen, wo auch Fußgänger und Radfahrer potentiell gefährdet wurden. Diese Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach

Telefon: 02632 921 0
Ansprechpartner: N. Waldenburger

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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