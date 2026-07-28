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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brandstiftung in der Löhrstraße - Polizei bittet um Hinweise

Koblenz (ots)

Am Dienstagmorgen, den 28.07.2026 um 02:40 Uhr kam es zu einem Brand in der oberen Löhrstraße in Koblenz. Hier wurde zur Abholung bereitgestelltes Altpapier mutmaßlich angezündet. Das Feuer griff auf die Markise eines Wohnhauses über und beschädigte einen geparkten PKW. Fast zeitgleich brannte ein paar Meter entfernt in derselben Straße ein weiterer Haufen Altpapier. Durch dieses Feuer wurden ein Parkscheinautomat und ein Fahrrad beschädigt. Das Feuer konnte durch die Berufsfeuerwehr Koblenz gelöscht werden. Es wurde niemand verletzt. Der Täter ist derzeit unbekannt. Die Polizei Koblenz bittet um Mitteilung, sofern jemand sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter machen kann.

Rückfragen bitte an:

Hinweise oder Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Koblenz 1
Telefon: 0261 / 92156300
PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1
E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland‑Pfalz sind unter Nennung
der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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