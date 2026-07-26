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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Mahnwache in Koblenz nach Anschlag auf CSD in Berlin

Koblenz (ots)

Auf Grund der aktuellen Ereignisse beim CSD in Berlin wurde bei der Polizei in der Nacht von Samstag auf Sonntag eine Kundgebung in Form einer Mahnwache in Koblenz auf dem Münzplatz für den heutigen Sonntag in der Zeit zwischen 14 und 15 Uhr angemeldet. Durch die Stadt Koblenz wurde die Kundgebung genehmigt und von der Koblenzer Polizei begleitet. Die Veranstaltung verlief aus polizeilicher Sicht friedlich und ohne Störungen.

Rückfragen bitte an:

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Polizeiinspektion Koblenz 1
Telefon: 0261 / 92156300
PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1
E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland‑Pfalz sind unter Nennung
der Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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