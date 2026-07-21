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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Tödlicher Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad

Plaidt (ots)

Bereits am 06.07.2026 ereignete sich gegen 17:30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 256 in der Gemarkung Plaidt in Höhe der dortigen Tankstelle.

Den ersten Ermittlungen zufolge fuhr ein PKW hinter einem Kleinkraftrad auf der B 256 in Fahrtrichtung Plaidt aus Richtung Kruft kommend. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es im Verlauf der Strecke zu einer Berührung des PKW mit dem Kleinkraftrad, wodurch der 67-jährige Fahrer stürzte. Zahlreiche Ersthelfer eilten zur Hilfe und kümmerten sich um den zunächst medizinisch als leicht verletzt eingestuften Fahrer. Im Laufe der darauf folgenden Wochen verschlechterte sich sein physischer Zustand jedoch derart, dass der Motorradfahrer nunmehr verstarb.

Die Polizei Andernach hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die unfallbeteiligten Fahrzeuge sichergestellt. Es konnten außerdem bereits Augenzeugen ermittelt und zur Sache befragt werden. Darüber hinaus liegen weitere objektive Beweismittel vor.

Um die Hintergründe jedoch weiter zu erhellen, werden Augenzeugen des Vorfalls gebeten, sich mit der Polizei Andernach unter Tel.: 02632 921-200 oder per E-Mail unter: piandernach@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
Dienststellenleiter POR Hoch
Telefon: 02632-921 0

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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