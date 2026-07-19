Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PKW Diebstahl

Lahnstein (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Straße "Im Unteren Lagweg" ein vor einem Wohnhaus abgestellter Pkw Volvo XC 60 entwendet. Der Geschädigte hatte das Fahrzeug gegen 23:30 Uhr abgestellt und den Diebstahl am Sonntag gegen 11:00 Uhr bemerkt. Besonders Zeugen, die im Zeitraum zwischen 00:20 Uhr und 00:30 Uhr den Alarm oder andere verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

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