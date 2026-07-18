PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer auf der B 42

Lahnstein (ots)

Am heutigen Tag ereignete sich gegen 16:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 42 bei Lahnstein, kurz nach der Auffahrt zur B 260 in Fahrtrichtung Koblenz. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein Motorradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle und stürzte in der Folge über die dortige Leitplanke.

Der Fahrer wurde hierbei schwer, nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch nicht lebensgefährlich verletzt und durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Hinweise auf die Beteiligung weiterer Fahrzeuge ergaben sich bislang nicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Lahnstein

Nordallee 3
56112 Lahnstein
Telefon: + 49 2621 913-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 18.07.2026 – 02:49

    POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht Oberwesel - Zeugen gesucht

    Oberwesel (ots) - Am Donnerstag, den 16.07.2026 ereignete sich zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr auf dem Gelände des REWE-Supermarkts Oberwesel eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher kollidierte vermutlich im Rahmen eines Ein- oder Ausparkmanövers mit dem in einer Parktasche befindlichen Mercedes-Benz. Anschließend entfernte er sich ohne dem ihm obliegenden Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. An dem ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 13:08

    POL-PDKO: Zeugen gesucht - Enthauptetes Rehkitz

    Koblenz (ots) - Am 22.06.2026 wurde dem Jagdausübungsberechtigten in 55471 Kümbdchen (nähe Simmern/Hunsrück) ein enthauptetes Rehkitz am Feldrand gemeldet. Bei der Besichtigung des Kadavers stellt sich heraus, dass das Rehkitz, anders als zuvor angenommen, NICHT bei einem Mähunfall oder ähnlichem getötet worden sein kann. Es wird vermutet, dass das Rehkitz durch einen Wilderer in der Nacht vom 21.06.26 auf den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren