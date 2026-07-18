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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht Oberwesel - Zeugen gesucht

Oberwesel (ots)

Am Donnerstag, den 16.07.2026 ereignete sich zwischen 17:30 Uhr und 18:00 Uhr auf dem Gelände des REWE-Supermarkts Oberwesel eine Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher kollidierte vermutlich im Rahmen eines Ein- oder Ausparkmanövers mit dem in einer Parktasche befindlichen Mercedes-Benz. Anschließend entfernte er sich ohne dem ihm obliegenden Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. An dem PKW des Geschädigten entstand Sachschaden.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der 06742-8090 oder per E-Mail an PIBoppard@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard
Tel. 06742/809-0
piboppard@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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