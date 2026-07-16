Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Versuchte Sprengung eines Zigarettenautomaten

Friedrichsegen

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Lahnstein, Friedrichsegen (ots)

Am 16.07.2026 kam es in der Zeit von 00:00 Uhr bis 02:00 Uhr zu einer versuchten Sprengung eines Zigarettenautomaten in der Ortslage Friedrichsegen. Der Automat wurde hierbei teilweise zerstört, Zigaretten oder Bargeld wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand jedoch nicht entwendet. Es ist davon auszugehen, dass die Explosion durch die Zuführung eines Gasgemisches verursacht wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lahnstein zu melden.

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