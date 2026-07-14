POL-PDKO: Brand eines Aufzugsschachtes
Boppard (ots)
Am Dienstag, den 14.07.2026 gegen 17:51 Uhr, wurde die Polizei und Feuerwehr zu einem Gebäudebrand der Bethesda Einrichtung in der St. Martin-Straße alarmiert. Es kam zu einer Evakuierung der Bewohner des Gebäudes.
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