Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brand eines Aufzugsschachtes

Boppard (ots)

Am Dienstag, den 14.07.2026 gegen 17:51 Uhr, wurde die Polizei und Feuerwehr zu einem Gebäudebrand der Bethesda Einrichtung in der St. Martin-Straße alarmiert. Es kam zu einer Evakuierung der Bewohner des Gebäudes.

Weitere Anfragen können auf Grund des laufenden Einsatzes zunächst nicht bearbeitet werden. Es wird nachberichtet.

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