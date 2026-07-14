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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Mülheim-Kärlich (ots)

Am 13.07.2026 kam es gegen 18:44 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der K 44 in der Ortslage Mülheim-Kärlich, bei dem ein Motorradfahrer tödlich verletzt wurde.

Nach ersten Ermittlungen fuhr ein Linienbus von Urmitz in Richtung Weißenthurm und beabsichtigte, in die Straße "Rheinau" einzubiegen. Hierzu ordnete sich der Fahrer auf den entsprechenden Fahrstreifen ein. Während des Abbiegens entschied sich der Fahrzeugführer jedoch um und wechselte wieder auf den rechten Fahrstreifen, wobei er den von hinten nahenden 62-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades übersah.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Motorradfahrer tödliche Verletzungen erlitt. Der Linienbus war zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles nicht mit Fahrgästen besetzt. Der Fahrer stand unter Schock.

Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und ein Gutachter hinzugezogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Andernach
Dienststellenleitung, POR Hoch
Telefon: 02632-921 0

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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