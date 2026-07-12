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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Brand in Mehrfamilienhaus in Lahnstein

Lahnstein (ots)

In der Schillerstraße in Lahnstein kam es am heutigen Sonntag, den 12.07.26, gegen 04:00 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Eine Person wurde durch das Einatmen von Rauch leicht verletzt.

Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen dauern an. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
PI Lahnstein

Telefon: + 49 2621 913-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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