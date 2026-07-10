Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Vorläufige abschließende Pressemeldung zum schweren Verkehrsunfall vom 09.07.2026

Andernach (ots)

Im Nachgang zu dem schweren Unfallereignis vom 09.07.2026 um 10:45 Uhr in Andernach, Bereich "Bismarckstraße/Breite Straße", über das wir bereits berichteten, teilt die Polizei mit, dass die Beifahrerin mittlerweile außer Lebensgefahr ist. Sobald es ihr Gesundheitszustand zulässt, wird sie zur Klärung des Unfallherganges polizeilich befragt, ebenso wie weitere Zeugen des Vorfalls.

Ergänzend dazu erfolgten am gestrigen Tag umfangreiche Maßnahmen der Beweissicherung am Unfallfahrzeug und im Bereich der Unfallstrecke. Die Auswertung dieser objektiven Spuren wird eine längere Zeit in Anspruch nehmen, weshalb in den nächsten Tagen nicht mit einer endgültigen Klärung der Unfallursache zu rechnen sein dürfte.

Sobald eine gesicherte Unfallursache festgestellt werden kann, werden wir dazu berichten und bitten von weiteren Anfragen hinsichtlich des aktuellen Ermittlungsstandes abzusehen.

Nach wie vor können weitere Zeugenaussagen zur Klärung des Unfallherganges beitragen. Augenzeugen des Vorfalls werden deshalb gebeten, sich bei der Polizei Andernach unter Tel.: 02632 921-0 oder per E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

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