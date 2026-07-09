Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Andernach (ots)

Am Donnerstag, den 09.07.2026 gegen 10:50 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Andernacher Innenstadt. Hierbei ist ein Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Bismarckstraße aus kommend, über die Breitestraße/Beckstraße in die gegenüberliegende Fußgängerunterführung gefahren. Hierdurch wurden mindestens zwei Personen verletzt. Die Unfallaufnahme dauert an. Wir bitten von Anfragen abzusehen, es wird nachberichtet.

Es wird gebeten, den Bereich zu umfahren, da dieser zurzeit durch Rettungskräfte versperrt ist

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