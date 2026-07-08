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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Spektakulärer Verkehrsunfall mit glücklichem Ausgang

POL-PDKO: Spektakulärer Verkehrsunfall mit glücklichem Ausgang
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Koblenz (ots)

Am heutigen 08.07.2026 gegen 14.00h ereignete sich im Bereich der Ortseinfahrt Niederfell, dortige Baustelle an der B49 / Bachstraße, ein spektakulärer Verkehrsunfall. Ein zunächst an der eingerichteten Baustellenampel haltender PKW fuhr bei Grünschaltung an und geriet im Anschluss nahezu unvermittelt nach links auf die Gegenfahrbahn. Hier stieß er mit Wucht gegen den Randstein, wurde angehoben und über mehrere Findlinge in der Begrünung hinweg in eine Baugrube geschleudert. Hier prallte der PKW letztlich gegen die Grubenkante und blieb verkeilt in der Baugrube stecken. Fahrer und Beifahrerin konnten sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Ein zum Unfallzeitpunkt in der Baugrube befindlicher Arbeiter erkannte die Situation rechtzeitig und sprang zur Seite. Hierbei zog er sich leichtere Verletzungen zu, verhinderte aber durch sein besonnenes Handeln deutlich Schlimmeres. Der PKW wurde durch einen ASD geborgen und die zuständigen Stellen verständigt. Die Strecke musste für die Dauer der Bergung kurzzeitig vollgesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
PW Brodenbach / Schulz, PHK
Telefon: 0261-103-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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