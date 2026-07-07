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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Polizei und Stadt Koblenz ziehen positive Bilanz zum Altstadtfest

Koblenz (ots)

Am vergangenen Wochenende fand bei bestem Wetter das Koblenzer Altstadtfest statt. Das vielfältige Veranstaltungsangebot erfreute sich großer Beliebtheit, sodass ein hohes Besucheraufkommen zu verzeichnen war.

Im Rahmen des Einsatzgeschehens wurden am Samstagabend bzw. am frühen Sonntagmorgen durch die Polizei vereinzelt Körperverletzungsdelikte registriert. Zudem wurden im Verlauf des Wochenendes Diebstähle von Geldbörsen und anderer Wertgegenstände bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Trotzdem kann das niedrige Fallaufkommen als veranstaltungstypisch betrachtet werden und kommt einem gewöhnlichen Wochenende in der Koblenzer Altstadt gleich.

Die Präsenz von Kommunalem Vollzugsdienst, Verkehrsüberwachung und Polizei leistete einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung des Sicherheitsgefühls und trug somit zu einem unbeschwerten Besuch des Altstadtfestes bei. Polizei und Stadt Koblenz ziehen daher eine positive Bilanz und blicken zufrieden auf den Verlauf des Altstadtfestes zurück.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 1
PHK Ströder
Telefon: 0261 / 92156300
PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1
E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de
Pressemeldungen der Polizei Rheinland Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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