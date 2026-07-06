Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Flächenbrand im Bereich Dieblich-Berg

Koblenz (ots)

Derzeit kommt es zu einem größeren Flächenbrand im Bereich Dieblich-Berg- Die Feuerwehr ist mit starken Kräften vor Ort und hat den Brand weitestgehend unter Kontrolle. Mit einer weiteren Ausbreitung dürfte nicht zu rechnen sein. Zum genauen Ausmaß und Ursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

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