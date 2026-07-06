Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrskontrolle im Sayntal

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Koblenz- Bendorf (ots)

Am Sonntag, dem 05.07.2026, führte der Zweiradkontrolltrupp der Polizeidirektion Koblenz Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt "motorisierte Zweiräder" an der B 413 im Sayntal durch. Witterungsbedingt wurde die sonst hochfrequentierte Strecke nur wenig befahren. Trotzdem konnten 86 Motorräder kontrolliert werden. Hierbei wurden lediglich kleine Mängel festgestellt. Aufgrund der Häufung von Verkehrsunfällen mit verletzten Motorradfahrern stand vor allem der präventive Aspekt im Vordergrund. Sowohl die Verkehrsteilnehmer als auch die Passanten gaben eine positive Rückmeldung hinsichtlich der polizeilichen Maßnahmen.

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