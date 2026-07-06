Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in Koblenz-Rauental

Koblenz (ots)

Am 05.07.2026, um 19:38 Uhr, wurde ein hochwertiger Pkw Mercedes EQE vor dem Anwesen Lengenfeldstraße 5 im Koblenzer Stadtteil Rauental durch einen jugendlichen E-Scooter-Fahrer beschädigt. Durch den Knall wurde ein Zeuge auf den Verkehrsunfall aufmerksam. Der etwa vierzehnjährige Verdächtige flüchtete in Richtung Hoheminnenstraße. Er soll kurzes, dunkles Haar gehabt haben. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 6000EUR. Zeugenhinweise bitte an die PI Koblenz 1 unter Tel: 0261-92156300.

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