Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Einladung zum Praxistag am Campus-Hahn - Einblicke in den Polizeiberuf am 04.08.2026

Boppard (ots)

Die Polizeiinspektion Boppard bietet am Dienstag, den 04. August 2026, interessierten Schülerinnen und Schülern sowie weiteren Interessierten die Möglichkeit, am Praxistag am Campus Hahn der Hochschule der Polizei in Rheinland-Pfalz teilzunehmen.

Die Veranstaltung bietet einen praxisnahen Einblick in das Polizeistudium sowie in die vielfältigen Aufgaben des Polizeiberufs.

Die Teilnehmenden erwartet ein interessantes Programm mit Informationen rund um das Studium sowie spannenden Einblicken in die Ausbildung und den Einsatzalltag der Polizei Rheinland-Pfalz.

Die gemeinsame An- und Abreise wird von der Polizeiinspektion Boppard organisiert.

Eine Anmeldung ist bis zum 10.07.2026 per E-Mail bei der Polizeiinspektion Boppard möglich. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit telefonisch und per E-Mail zur Verfügung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

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