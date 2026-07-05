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POL-PDKO: Wochenendpressebericht der PI Simmern vom 03.07.2026 bis 05.07.2026

POL-PDKO: Wochenendpressebericht der PI Simmern vom 03.07.2026 bis 05.07.2026
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Simmern (Hunsrück) (ots)

Samstag, 04.07.2026

Alterkülz - Verkehrsunfallflucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag, den 04.07.2026, gegen 04:20 Uhr, meldet ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen verunfallten Personenkraftwagen auf der L108 zwischen Alterkülz und Hasselbach. Durch die Beamten der Polizeiinspektion Simmern konnte das Fahrzeug auf dem Dach liegend vorgefunden werden. Von dem Fahrer fehlte jede Spur, da sich dieser unerlaubt von der Unfallörtlichkeit entfernte. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte eine 23-jährige Frau aus dem Rhein-Hunsrückkreis, als Fahrzeugführerin, identifiziert werden. Die junge Frau hatte Glück im Unglück und verletzte sich bei dem Verkehrsunfall nur leicht. Am PKW entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte ist Gegenstand der Ermittlungen.

Samstag, 04.07.2026 - Sonntag, 05.07.2026

Kirchberg - Kraftfahrzeugdiebstahl

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, wurde zwischen 20:00 Uhr und 01:00 Uhr ein schwarzer PKW der Marke BMW, Modell: 750Li xDrive in der Konrad-Adenauer Straße in Kirchberg / Hunsrück entwendet.

Hinweise, zum Unfallhergang oder der Kraftfahrzeugdiebstahls, nimmt die Polizeiinspektion Simmern entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Simmern
Bingener Straße 14
55469 Simmern / Hunsrück

Telefon: 06761-9210

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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