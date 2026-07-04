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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Trunkenheitsfahrt in Koblenz-Karthause

Koblenz (ots)

Am 04.07.2026, zwischen 08 und 08:15 Uhr meldeten Zeugen einen blauen Ford, der mit hoher Geschwindigkeit um Kurven in der Nähe des Löwentors driften würde. Der Fahrer konnte durch die Polizeibeamten kontrolliert werden. Hierbei wurde festgestellt, dass er alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Im weiteren Verlauf leistete er erheblichen Widerstand. Zeugenhinweise werden an die PI Koblenz 1 unter Tel.: 0261-92156300 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 1
Telefon: 0261 / 92156300
PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1
E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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