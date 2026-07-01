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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf

Andernach (ots)

Am 13.06.2026 gegen 15:35 Uhr kam es im RegioBus der Linie 301 von Andernach in Richtung Neuwied an der Haltestelle "Koblenzer Straße" zu einer Verletzung einer Person durch die Bustür. Es werden Zeugen gesucht, die sich zu diesem Zeitpunkt im Bus oder an der Haltestelle befunden haben und sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
Ansprechpartnerin: Polizeihauptkommissarin Panek

Telefon: 02632-921-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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