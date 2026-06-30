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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Frontalzusammenstoß auf der L 220 zwischen Budenbach und Kisselbach

55469 Budenbach / Hunsrück (ots)

Heute, gegen 16:15 h, kam es auf der L 220 zwischen Budenbach und Kisselbach zu einem folgenschweren Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw`s. Ein Fahrzeug kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw. In einem Fahrzeug befanden sich drei Personen zwischen 19 und 82 Jahren. Ein Beteiligter wurde per Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Neuwied gebracht. Die beiden anderen Unfallbeteiligten wurden lediglich leicht verletzt, benötigten jedoch ebenfalls ärztliche Behandlung. Die 38 jährige Unfallgegnerin wurde schwerverletzt per Hubschrauber ins BWZK nach Koblenz geflogen. Die L 220 wurde vorübergehend voll gesperrt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Simmern

Telefon: 06761 921-0

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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