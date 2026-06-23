POL-PDKO: Pkw-Fahrerin unter Betäubungsmitteleinfluss

Bendorf (ots) - Am Samstag, den 20.06.2026, kam es gegen 17:40 Uhr in einem Selbstbedienungsladen an einem Bauernhof in Bendorf zu einem versuchten Diebstahl. Die Täter fuhren mit einem Pkw vor und betraten den Hofladen. Während die Frau sich im Laden umschaut, versuchte ihr Begleiter, die Kasse zu entwenden. Da diese jedoch mit einem Stahlseil gegen Wegnahme gesichert war, gelang es ihm trotz massivem Reißen nicht, ...

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