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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Autokorso anlässlich der Fußball-WM

Koblenz (ots)

Anlässlich des Vorrundenspiels von Deutschland gegen die Elfenbeinküste bei der Fußball - WM fand direkt nach Abpfiff ein Autokorso durch die Innenstadt von Koblenz statt. An diesem Autokorso nahmen nach Einschätzungen der Polizei ca. 800 Fahrzeuge teil und machten umfangreiche Verkehrsmaßnahmen notwendig, um Gefährdungen für andere Verkehrsteilnehmer und Fußgänger zu verhindern.

Während des Autokorsos kam es zu einer Vielzahl an verkehrsrechtlichen Verstößen und dem Zünden von pyrotechnischen Gegenständen. Des Weiteren kam es zum teilweisen Erliegen des Verkehrs in der Innenstadt und erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Grundsätzlich toleriert die Polizei Koblenz die Durchführung von Autokorsos als Ausdrucksform der Freude. Dennoch finden sie nicht im rechtsfreien Raum statt. Das Sitzen auf Fahrzeugdächern und Motorhauben, das Stehen auf Fahrzeugen oder das Hinauslehnen des Körpers während der Fahrt geht mit einer erheblichen Eigengefährdung einher. Ebenso kann das Befahren von Bereichen mit hohem Fußgängeraufkommen zu Gefährdungen Dritter führen.

Rückfragen bitte an:

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Polizeiinspektion Koblenz 1
Telefon: 0261 / 92156300
PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1
E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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