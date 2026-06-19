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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Unwetter in Koblenz erfordert Absage des Electronic Wine Festivals und Räumung der Veranstaltungsfläche am Deutschen Eck

Koblenz (ots)

Aufgrund der aktuellen Wetterprognosen für das Stadtgebiet Koblenz trat der Koordinierungskreis der Veranstaltung "Electronic Wine" zusammen. Diesem gehören Vertreterinnen und Vertreter der Veranstaltungsleitung, des Sicherheitsdienstes, des Ordnungsamtes der Stadt Koblenz, der Polizei sowie der Feuerwehr an. Nach gemeinsamer Bewertung der Wetterlage wurde im Interesse der Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher entschieden, die Veranstaltung vorübergehend zu unterbrechen und das Veranstaltungsgelände zu räumen. Gegen 19:25 Uhr erreichte eine Gewitterzelle das Stadtgebiet Koblenz. Die Räumung des Veranstaltungsgeländes verlief geordnet und ohne besondere Vorkommnisse. Alle Besucherinnen und Besucher folgten den Anweisungen und verließen das Gelände kontrolliert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Koblenz 1
PHK'in Haimann
Telefon: 0261 / 92156300

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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