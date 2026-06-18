POL-PDKO: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Koblenz (ots) - In der Nacht vom 16.06.2026 auf den 17.06.2026, kam es zwischen 22:00 und 05:50 Uhr zu dem Diebstahl von mehreren Fahrrädern im Hotel Morjan, welches sich in der Rheinzollstraße befindet. Die Einfahrt in den Hof ist von der Kastorpfaffenstraße zu erreichen. Bislang unbekannte Täter brachen eine umzäunte Abstellmöglichkeit für Fahrräder auf und entwendeten nach jetzigem Stand mindestens vier ...

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