Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl von hochwertigen Fahrrädern

Koblenz (ots)

In der Nacht vom 16.06.2026 auf den 17.06.2026, kam es zwischen 22:00 und 05:50 Uhr zu dem Diebstahl von mehreren Fahrrädern im Hotel Morjan, welches sich in der Rheinzollstraße befindet. Die Einfahrt in den Hof ist von der Kastorpfaffenstraße zu erreichen. Bislang unbekannte Täter brachen eine umzäunte Abstellmöglichkeit für Fahrräder auf und entwendeten nach jetzigem Stand mindestens vier höherpreisige Fahrräder der Marken Cube und Specialized, darunter Rennräder und E-Bikes, welche mit Schlössern gesichert waren. Es ist davon auszugehen, dass die bislang unbekannten Täter einen Bolzenschneider zum Durchtrennen der Schlösser verwendeten. Das entwendete Rad einer Geschädigten konnte mithilfe eines eingebauten Trackers geortet und im rückwärtigen Bereich der Liebfrauenkirchen an einem Fahrradständer mit fremden Schlössern gesichert aufgefunden werden.

Die Polizei Koblenz bittet um Zeugenhinweise unter 0261/92156-300 oder pikoblenz1@polizei.rlp.de.

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