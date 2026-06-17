PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl von hochwertigen Fahrrädern

Koblenz (ots)

In der Nacht vom 16.06.2026 auf den 17.06.2026, kam es zwischen 22:00 und 05:50 Uhr zu dem Diebstahl von mehreren Fahrrädern im Hotel Morjan, welches sich in der Rheinzollstraße befindet. Die Einfahrt in den Hof ist von der Kastorpfaffenstraße zu erreichen. Bislang unbekannte Täter brachen eine umzäunte Abstellmöglichkeit für Fahrräder auf und entwendeten nach jetzigem Stand mindestens vier höherpreisige Fahrräder der Marken Cube und Specialized, darunter Rennräder und E-Bikes, welche mit Schlössern gesichert waren. Es ist davon auszugehen, dass die bislang unbekannten Täter einen Bolzenschneider zum Durchtrennen der Schlösser verwendeten. Das entwendete Rad einer Geschädigten konnte mithilfe eines eingebauten Trackers geortet und im rückwärtigen Bereich der Liebfrauenkirchen an einem Fahrradständer mit fremden Schlössern gesichert aufgefunden werden.

Die Polizei Koblenz bittet um Zeugenhinweise unter 0261/92156-300 oder pikoblenz1@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Koblenz 1
Telefon: 0261 / 92156300
PI Koblenz 1: https://s.rlp.de/piko1
E-Mail: pikoblenz1@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 17.06.2026 – 02:16

    POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Oberwesel (ots) - Am 27.05.2026 zwischen 13:00 Uhr und 13:25 Uhr ereignete sich auf dem Rossmann Parkplatz in Oberwesel ein Verkehrsunfall mit Flucht. Der unbekannte Verursacher fuhr mutmaßlich vom Parkplatz herunter und beschädigte hierbei einen auf dem Parkplatz abgestellten PKW an der Fahrzeugfront. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 18:56

    POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht nach Überholmanöver

    Lahnstein (ots) - Am 16.06.26 gegen 07:50 Uhr befuhr eine PKW-Fahrerin die Sebastianusstr. in Rtg. Ostallee und beabsichtigte nach links in die Südallee einzubiegen. Aufgrund dessen bildete sich hinter der Fahrerin eine Schlange. Der Unfallverursacher befuhr ebenso die Sebastianusstr. in Rtg. Ostallee. Dort überholte er mit überhöhter Geschwindigkeit alle Fahrzeuge , die in der Fahrzeugschlange verkehrsbedingt warten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren