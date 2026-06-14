Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nach Verkehrsunfall geflüchtet - Zeugenaufruf

Bendorf (ots)

Am Samstagvormittag, wurde auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße, ein abgestellter schwarzer Pkw Daimler Benz, auf der rechten Seite beschädigt. Der bisher unbekannte Verursacher hatte sich nach dem Zusammenstoß von der Unfallörtlichkeit entfernt. Der verursachte Sachschaden wird auf einen unteren 4-stelligen Bereich beziffert. Hinweise werden an die Polizei Bendorf, Tel.: 02622/94020, oder E-Mail: pibendorf@polizei.rlp.de, erbeten.

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