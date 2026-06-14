Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an Fahrzeugen in Kruft - Zeugenaufruf

Kruft (ots)

In der Nacht von Samstag, den 13.06.2026, auf Sonntag, den 14.06.2026, kam es in Dionysiusstraße / Neuer Weg in 56642 Kruft zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Durch die bislang unbekannte Täterschaft wurden die Reifen mehreren PKW mittels eines spitzen Gegentandes beschädigt.

Personen, die sachdienliche Angaben zur bislang unbekannten Täterschaft oder der Tatausführung machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Andernach unter der Rufnummer 02632-9210 zu melden.

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