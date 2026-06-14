PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an Fahrzeugen in Kruft - Zeugenaufruf

Kruft (ots)

In der Nacht von Samstag, den 13.06.2026, auf Sonntag, den 14.06.2026, kam es in Dionysiusstraße / Neuer Weg in 56642 Kruft zu mehreren Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Durch die bislang unbekannte Täterschaft wurden die Reifen mehreren PKW mittels eines spitzen Gegentandes beschädigt.

Personen, die sachdienliche Angaben zur bislang unbekannten Täterschaft oder der Tatausführung machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Andernach unter der Rufnummer 02632-9210 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
i.A. POK Stjepanovic

Telefon: 02632-9210
Mail: piandernach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Koblenz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
Alle Meldungen Alle
  • 14.06.2026 – 15:44

    POL-PDKO: Folgemeldung: Verkehrsunfall in der Jahnstraße in Mülheim-Kärlich

    Mülheim-Kärlich (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am 14.06.2026 um 13:32 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Jahnstraße in Mülheim-Kärlich. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren zwei Verkehrsteilnehmer in entgegengesetzter Fahrtrichtung die Jahnstraße in Mülheim-Kärlich. In Höhe der Hausnummer 25 waren mehrere Fahrzeuge am Straßenrand geparkt. Hier ...

    mehr
  • 14.06.2026 – 13:50

    POL-PDKO: Erstmeldung: Verkehrsunfall in der Jahnstraße, Mülheim-Kärlich

    Mülheim-Kärlich (ots) - Aktuell befinden sich Kräfte der Polizei und des Rettungsdienstes aufgrund eines Verkehrsunfalls in der Jahnstraße in Mülheim-Kärlich im Einsatz. Aufgrund der laufenden Verkehrsunfallaufnahme ist die Jahnstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Es wird zu gegebener Zeit unaufgefordert nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

    mehr
  • 14.06.2026 – 03:15

    POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden- Zeugen gesucht

    Koblenz (ots) - Am Samstag, 13. Juni 2026 gegen 00:45 Uhr wurde ein Passant, welcher sich vor einer Gaststätte im Bereich Eltzerhofstraße/Görresstraße befand, durch ein abbiegendes Fahrzeug angefahren. Der Fahrzeugführer, welcher aus Richtung Eltzerhofstraße in Fahrtrichtung Görresstraße abbog, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Passant wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren