Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Erstmeldung: Verkehrsunfall in der Jahnstraße, Mülheim-Kärlich

Mülheim-Kärlich (ots)

Aktuell befinden sich Kräfte der Polizei und des Rettungsdienstes aufgrund eines Verkehrsunfalls in der Jahnstraße in Mülheim-Kärlich im Einsatz.

Aufgrund der laufenden Verkehrsunfallaufnahme ist die Jahnstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Es wird zu gegebener Zeit unaufgefordert nachberichtet.

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