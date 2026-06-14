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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Erstmeldung: Verkehrsunfall in der Jahnstraße, Mülheim-Kärlich

Mülheim-Kärlich (ots)

Aktuell befinden sich Kräfte der Polizei und des Rettungsdienstes aufgrund eines Verkehrsunfalls in der Jahnstraße in Mülheim-Kärlich im Einsatz.

Aufgrund der laufenden Verkehrsunfallaufnahme ist die Jahnstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Es wird zu gegebener Zeit unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
i.A. POK Stjepanovic

Telefon: 02632/9210
Mail: piandernach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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