POL-PDKO: Erstmeldung: Verkehrsunfall in der Jahnstraße, Mülheim-Kärlich
Mülheim-Kärlich (ots)
Aktuell befinden sich Kräfte der Polizei und des Rettungsdienstes aufgrund eines Verkehrsunfalls in der Jahnstraße in Mülheim-Kärlich im Einsatz.
Aufgrund der laufenden Verkehrsunfallaufnahme ist die Jahnstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt.
Es wird zu gegebener Zeit unaufgefordert nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
i.A. POK Stjepanovic
Telefon: 02632/9210
Mail: piandernach@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell