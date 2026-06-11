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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Geschwindigkeitskontrollen auf der B9 durch die Polizeiinspektion Andernach

Andernach / Weißenthurm (ots)

Am Donnerstag, den 11.06.2026 führten Beamte der Polizeiinspektion Andernach zivile Geschwindigkeitskontrollen auf der B9 im Zeitraum von 10:00 bis 15:00 Uhr durch. Hierbei fielen gleich mehrere Verstöße auf.

Der erste Fahrzeugführer wurde wegen einem Geschwindigkeitsverstoß im Bußgeldbereich einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Verkehrskontrolle gab der Fahrer falsche Personalien an und versuchte seine fehlende Fahrerlaubnis zu verschleiern. Eine entsprechende Strafanzeige gegen den Fahrer wurde gefertigt.

Am Nachmittag konnte ein Fahrzeugführer nach Abzug der Toleranz mit einer Geschwindigkeit von 142 km/h auf der B9 in Höhe Weißenthurm gemessen werden. Den Fahrer erwarten neben einem Bußgeld von 320EUR ein Monat Fahrverbot.

Die Polizei Andernach möchte erneut auf die Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit hinweisen. Weitere Kontrollen werden folgen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
i.A. POK Stjepanovic

Telefon: 0261-103-0
Mail: piandernach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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