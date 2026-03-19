POL-PDKO: Pressetermin in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Simmern zur Präsentation der örtlichen Polizeilichen Kriminalstatistik

Vallendar, Heerstraße (ots) - Am Montag, dem 16.03.2026, kam es gegen 21:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Heerstraße in Vallendar. Ein Pkw war nach einem Abbiegevorgang nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einer Mauer kollidiert. Der Pkw wurde nicht unerheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Laut Zeugenaussagen war der Pkw zusammen mit einem zweiten Fahrzeug zuvor durch starkes Beschleunigen ...

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