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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressetermin in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Simmern zur Präsentation der örtlichen Polizeilichen Kriminalstatistik

Koblenz (ots)

Sehr geehrte Damen und Herren,

am Mittwoch 01.04.2026 um 10.30 Uhr laden die Polizeiinspektionen Boppard und Simmern interessierte Pressevertreter zur gemeinsamen Präsentation der Polizeilichen Kriminalstatistik 2025 für den jeweiligen Zuständigkeitsbereich ein. Der Termin wird jedes Jahr durchgeführt. Es wird um Vorabanmeldung per Telefon oder Email bei der PI Simmern gebeten, wenn eine Teilnahme beabsichtigt ist.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Simmern

Telefon: 06761 921 211
Mail: pisimmern@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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