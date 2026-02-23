PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: 89-jähriger Mann aus Rhens vermisst

Rhens (ots)

Seit Montag, 23.02.2026 gegen 00:05 Uhr wird der 89-jährige Josef F. aus Rhens vermisst. Der Vermisste verließ am 22.02.2026 gegen 21:00 Uhr zu Fuß sein Wohnhaus in Rhens in unbekannte Richtung. Es ist nicht auszuschließen, dass er sich in einer hilflosen Lage befindet.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte er nicht aufgefunden werden, weshalb wir die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten.

Beschreibung des 89-jährigen:

ca. 164 cm groß, schlank, dunkelblaue Hose, dunkelblaues T-Shirt, Hausschuhe und führt einen Gehstock mit sich

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06742 8090 an die Polizeiinspektion Boppard zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Boppard

Telefon: 06742-8090

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

