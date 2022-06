Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Abschlussmeldung zur Erstmeldung von 18:28 Uhr - Verkehrsunfall mit Motorrad

Simmern/Hunsrück (ots)

Am Donnerstag, 15.06.2022 fuhr ein Motorradfahrer auf die B 50 an der Anschlussstelle Simmern-Mitte in Fahrtrichtung Kirchberg auf. Beim Auffahren auf die Bundesstraße übersah er vermutlich einen auf der durchgehenden Fahrbahn fahrenden Sattelzug. Durch ein Ausweichmanöver geriet der Fahrer des Kraftrades ins Schlingern und prallte gegen den hinteren Kotflügel des Anhängers. Hierdurch fiel der Fahrer zu Boden und wurde zum rechten Fahrbahnrand geschleudert. Er kam mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus.

