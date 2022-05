Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf dem Parkplatz des Globus

Lahnstein (ots)

Am 04.04.2022 gegen 10:15 Uhr ereignete sich auf dem überdachten Teil des Parkplatzes des Globus Supermarktes in der Brückenstraße in Lahnstein ein Verkehrsunfall zwischen einer 42-jährigen Fußgängerin und einem schwarzen PKW. Durch den Unfall erlitt die Fußgängerin eine Verletzung des linken Fußes. Der Verkehrsunfall wurde erst am Folgetag der Polizei gemeldet. Der genaue Unfallhergang ist bislang noch ungeklärt.

Die Polizei Lahnstein bittet Zeugen und insbesondere den Unfallbeteiligten Fahrer des schwarzen PKW, sich auf hiesiger Dienststelle unter 02621/913-0 oder unter pilahnstein.wache@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell