Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Grober Unfug - Herausstellen von diversen Gegenständen

Mendig - Obermendig (ots)

Am Samstagmorgen, dem 08.08.2026, wurde die hiesige Dienststelle durch einen Anwohner auf diverse Gegenstände hingewiesen, welche in der Wehrgasse und Hauptstraße in Mendig unmittelbar am Fahrbahnrand stünden. Es würde sich hierbei zum Teil um hochwertige Gegenstände handeln. Durch die eingesetzte Streifenwagenbesatzung konnte der Sachverhalt vor Ort bestätigt werden. Vermutlich hatten Besucher der nahegelegenen Kirmes die Gegenstände als "Scherz" auf die Fahrbahn gestellt. Der Großteil der Gegenstände konnte wieder an die rechtmäßigen Eigentümer ausgehändigt werden. Ein Fahrrad und eine Kettensäge wurden jedoch zur Eigentumssicherung sichergestellt. Die rechtmäßigen Eigentümer dieser Gegenstände werden gebeten, telefonischen Kontakt zur Polizeiinspektion Mayen aufzunehmen. Zudem bittet die Polizei um Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen, die mit dem vorliegenden Sachverhalt in Verbindung stehen könnten.

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