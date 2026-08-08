Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit 3 Verletzten

B256 Thür (ots)

Am Abend des 07.08.2026 befuhr ein 21jähriger PKW-Fahrer die B 256 aus Richtung Thür kommend in Richtung Kottenheim. Kurz vor der Auffahrt zur B 262 überholte der Fahrer einen LKW und stieß dabei mit dem PKW, der ihm entgegenkam, zusammen. Sowohl der verantwortliche Fahrzeugführer als auch die beiden Insassen im entgegenkommenden PKW wurden hierdurch verletzt und mittels Rettungswagen im umliegende Krankenhäuser verbracht. Über die Schwere der Verletzungen können derzeit keine genauen Angaben gemacht werden. Beide PKW wurden hierbei so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die B 256 zwischen Thür und Kottenheim war während der Unfallaufnahme für ca. 2 Stunden gesperrt.

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