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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfall auf der Nordschleife im Rahmen eines Trackday

Nürburg (ots)

Am 07.08.2026 gegen 10:52 Uhr kam es im Rahmen eines Trackday auf der Nordschleife im Streckenabschnitt "Antoniusbuche" zu einem Unfall zwischen zwei Porsche. Dabei wurden insgesamt drei Personen verletzt. Zwei der drei Personen wurden schwerverletzt mittels Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Unfallursache bleibt Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diese werden durch die Polizeiinspektion Adenau geführt.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Adenau
02691-9250

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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