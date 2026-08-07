POL-PDMY: Unfall auf der Nordschleife im Rahmen eines Trackday

Landkern (ots) - Am Freitag, 31.07.2026, gegen 18:35 Uhr, befuhr der 49 Jahre alte Motorradfahrer aus dem Raum Köln die L98 aus Fahrtrichtung Cochem in Fahrtrichtung Landkern. In einer Linkskurve verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum. Der Motorradfahrer wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich ...

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