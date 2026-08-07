POL-PDMY: Unfall auf der Nordschleife im Rahmen eines Trackday
Nürburg (ots)
Am 07.08.2026 gegen 10:52 Uhr kam es im Rahmen eines Trackday auf der Nordschleife im Streckenabschnitt "Antoniusbuche" zu einem Unfall zwischen zwei Porsche. Dabei wurden insgesamt drei Personen verletzt. Zwei der drei Personen wurden schwerverletzt mittels Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Unfallursache bleibt Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diese werden durch die Polizeiinspektion Adenau geführt.
Rückfragen bitte an:
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Polizeiinspektion Adenau
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