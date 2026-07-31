Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Nachtragsmeldung zum VU Krad

Landkern (ots)

Am Freitag, 31.07.2026, gegen 18:35 Uhr, befuhr der 49 Jahre alte Motorradfahrer aus dem Raum Köln die L98 aus Fahrtrichtung Cochem in Fahrtrichtung Landkern. In einer Linkskurve verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum. Der Motorradfahrer wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt in ein Krankenhaus transportiert. Das beschädigte Krad wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Die Fahrbahn war für ca.1 Stunde gesperrt. Im Einsatz war die FFW, das DRK und die Polizei Cochem.

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