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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen Motorrad und Traktor

Polch (ots)

Am Freitag, dem 31.07.2026 gegen 14:42 Uhr, kam es auf der L 52 zwischen den Ortschaften Polch und Kerben zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Traktor. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen übersah der Fahrer des Traktors beim Linksabbiegen den entgegenkommenden Fahrer des Motorrads, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Mayen
Schumacher, POK

Telefon: 02651-801-0

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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    POL-PDMY: Nachtragsmeldung zum Brand in Kaisersesch

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