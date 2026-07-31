POL-PDMY: Erstmeldung über schweren Krad-Unfall
Landkern (ots)
In der Gemarkung Landkern, L98, Fahrtrichtung Cochem, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Motorrad. Derzeit sind Rettungskräfte im Einsatz. Die Straße ist derzeit voll gesperrt. Wir bitten von weiteren Presseanfragen abzusehen, es wird nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cochem
PHK Heiko Steuer
Telefon: 02671 9840
Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell