POL-PDMY: Erstmeldung über schweren Krad-Unfall

Adenau (ots) - Die Polizeiinspektion Adenau zieht eine insgesamt arbeitsreiche Bilanz des Wochenendes vom 24.07.2026 bis 26.07.2026. Im Berichtszeitraum wurden insgesamt 13 Verkehrsunfälle aufgenommen. In einem Fall wurde eine Person verletzt. Darüber hinaus entfernten sich bei drei Verkehrsunfällen die jeweiligen Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Die ...

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