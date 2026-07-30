POL-PDMY: Erstmeldung - Brand im Gewerbegebiet Kaisersesch

Treis-Karden (ots) - Am Donnerstag den 23.07.2026 gegen 18:50 Uhr soll es auf dem Edeka-Parkplatz in Treis-Karden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem ausparkenden, 27-jährigen PKW-Fahrer und einem 28-Jährigen Fahrradfahrer gekommen sein. Infolge dessen stürzte der Fahrradfahrer und wurde leicht verletzt. Im Anschluss gerieten der PKW-Führer sowie der Fahrradfahrer in Streit. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet ...

mehr