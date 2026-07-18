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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Lutzerath (ots)

Am 18.07.2026 gegen 11:45 Uhr befuhr ein 50-jähriger Tourist aus Hessen, mit seinem Dreirad-Roller, die L16 von Driesch in Fahrtrichtung Weiler. Ausgangs einer Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und stürzte ins angrenzende Feld. Er wurde schwerverletzt mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Es bestand keine Lebensgefahr.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
Baeumcher, PHK'in

Telefon: 02671-9840

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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