POL-PDMY: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

53505 Altenahr - B257 (ots) - Am 17.07.2026 kam es gegen 16:20 Uhr im Einmündungsbereich der B257 und der L78 (Kalenborner Höhe) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete der Führer des PKW die Vorfahrt des bevorrechtigen LKW, sodass es zu einem Zusammenstoß im Einmündungsbereich kam. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Beide beteiligen ...

mehr