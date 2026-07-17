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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Abschlussmeldung zu Presseerstmeldung - Vollsperrung B257 Höhe Kreuzberg nach Verkehrsunfall

53505 Altenahr - B257 (ots)

Am 17.07.2026 kam es gegen 09:55 Uhr auf der B257 auf Höhe der Ortslage Kreuzberg/Altenahr zu einem Alleinunfall eines Lastkraftwagens samt Anhängers. Nach Zeugenangaben sei der Führer des Gespanns nach dem dortigen Tunnel nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit der Schutzplanke kollidiert. Das Gespann beschädigte über eine Strecke von ca. 100 Metern die Schutzplanke und das Brückengeländer. Die Bundesstraße musste von Beginn an vollgesperrt werden. Aktuell ist die Fahrbahn immer noch gesperrt und wird nach den notwendigen Sicherungsarbeiten der Straßenmeisterei Adenau wieder freigegeben. Der Fahrzeugführer wurde durch den Unfall zunächst leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Weitre Personen wurden keine verletzt. Neben der Polizei und der Straßenmeisterei, waren die Freiwillige Feuerwehr Altenahr und der Rettungsdienst im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

Telefon: 0261-10357399

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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