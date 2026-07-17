POL-PDMY: Festnahme eines Tatverdächtigen nach Serie von Flächen- und Vegetationsbränden

53505 Altenahr - B257 (ots) - Aktuell kommt es im Bereich Altenahr - B257 Höhe der Ortslage Kreuzberg zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften nach einem Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen wurden keine Personen schwerer verletzt. Die Strecke ist aktuell von der Einmündung B257 - Roßberg und auf Höhe der Ortslage Kreuzberg in beide Richtungen ...

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