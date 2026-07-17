POL-PDMY: Festnahme eines Tatverdächtigen nach Serie von Flächen- und Vegetationsbränden
Mendig (ots)
Nach einer Serie von Flächen- und Vegetationsbränden im Bereich Mendig konnte am 16.07.2026 durch die Kriminalinspektion Mayen eine Person aus Mendig vorläufig festgenommen werden, welche im Verdacht steht, die genannten Brände vorsätzlich gelegt zu haben. Durch den Ermittlungsrichter des AG Koblenz wurde die Untersuchungshaft angeordnet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.
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