POL-PDMY: Presseerstmeldung - Vollsperrung B257 Höhe Kreuzberg nach Verkehrsunfall
53505 Altenahr - B257 (ots)
Aktuell kommt es im Bereich Altenahr - B257 Höhe der Ortslage Kreuzberg zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften nach einem Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen wurden keine Personen schwerer verletzt. Die Strecke ist aktuell von der Einmündung B257 - Roßberg und auf Höhe der Ortslage Kreuzberg in beide Richtungen vollgesperrt. Es wird gebeten von Presseanfragen abzusehen. Es wird zeitnah nachberichtet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler
0261-10357399
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