POL-PDMY: Presseerstmeldung - Vollsperrung B257 Höhe Kreuzberg nach Verkehrsunfall

Bad Neuenahr (ots) - Am Freitag, den 10.07.2026, kam es in der Weststraße in Bad Neuenahr gegen 15:50 Uhr zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 82-jährigen Mannes. Dieser wurde aus einem dunklen Pkw heraus von einer männlichen Person angesprochen, welche den Weg zum Krankenhaus suchen würde. Der Fahrer des Pkw zeigte auf sein Handy und gestikulierte entsprechend. Als sich der Passant in das Auto lehnte, um auf dem ...

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