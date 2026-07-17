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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Presseerstmeldung - Vollsperrung B257 Höhe Kreuzberg nach Verkehrsunfall

53505 Altenahr - B257 (ots)

Aktuell kommt es im Bereich Altenahr - B257 Höhe der Ortslage Kreuzberg zu einem größeren Einsatz von Rettungskräften nach einem Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen wurden keine Personen schwerer verletzt. Die Strecke ist aktuell von der Einmündung B257 - Roßberg und auf Höhe der Ortslage Kreuzberg in beide Richtungen vollgesperrt. Es wird gebeten von Presseanfragen abzusehen. Es wird zeitnah nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler

0261-10357399

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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