POL-PDMY: Paragleiter in Ediger-Eller abgestürzt
Ediger-Eller (ots)
Am Donnerstag, den 16.07.2026, stürzte ein Paragleiter während eines Fluges vom Gipfelkreuz Calmont (Bremm an der Mosel) nach Ediger-Eller, aus bislang unbekannten Gründen mehrere Meter tief auf den Boden eines Parkplatztes des Bahnhofes Ediger-Eller. Hierdurch erlitt er ersten Einschätzungen nach schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche, Verletzungen. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr, dem Rettungsdienst, der Bergrettung und der Polizei Cochem auch ein Rettungshubschrauber.
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