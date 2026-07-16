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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Paragleiter in Ediger-Eller abgestürzt

Ediger-Eller (ots)

Am Donnerstag, den 16.07.2026, stürzte ein Paragleiter während eines Fluges vom Gipfelkreuz Calmont (Bremm an der Mosel) nach Ediger-Eller, aus bislang unbekannten Gründen mehrere Meter tief auf den Boden eines Parkplatztes des Bahnhofes Ediger-Eller. Hierdurch erlitt er ersten Einschätzungen nach schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche, Verletzungen. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr, dem Rettungsdienst, der Bergrettung und der Polizei Cochem auch ein Rettungshubschrauber.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cochem
Moselstraße 31
56812 Cochem
Telefon: 02671/984-0
picochem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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