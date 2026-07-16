Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: 2. Nachtrag Pressemeldung Wohnhausbrand Bad Breisig

Bad Breisig (ots)

Im Zusammenhang mit dem gestrigen Brand in Bad Breisig bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer Hinweise zur Entstehung des Brandes geben kann oder diesbezüglich verdächtige Wahrnehmung gemacht hat, soll sich bitte mit der Polizei in Remagen in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell