POL-PDMY: 2. Nachtrag Pressemeldung Wohnhausbrand Bad Breisig
Bad Breisig (ots)
Im Zusammenhang mit dem gestrigen Brand in Bad Breisig bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.
Wer Hinweise zur Entstehung des Brandes geben kann oder diesbezüglich verdächtige Wahrnehmung gemacht hat, soll sich bitte mit der Polizei in Remagen in Verbindung setzen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Mayen
Polizeiinspektion Remagen
Telefon: 02642-9382 - 0
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