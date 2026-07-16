Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Raub einer Armbanduhr - Zeugen gesucht

Bad Neuenahr (ots)

Am Freitag, den 10.07.2026, kam es in der Weststraße in Bad Neuenahr gegen 15:50 Uhr zu einem Raubdelikt zum Nachteil eines 82-jährigen Mannes. Dieser wurde aus einem dunklen Pkw heraus von einer männlichen Person angesprochen, welche den Weg zum Krankenhaus suchen würde. Der Fahrer des Pkw zeigte auf sein Handy und gestikulierte entsprechend. Als sich der Passant in das Auto lehnte, um auf dem Handy den Weg zu erklären, riss der Fahrer dem Mann eine wertvolle Uhr vom Arm und fuhr los. Dabei stürzte der 82-Jährige und verletzte sich glücklicherweise nur leicht. Da der Pkw entgegen der Einbahnstraße dem Fußgänger rückwärtsfahrend folgte, um ihn in ein Gespräch zu verwickeln, könnten Passanten den Vorfall bemerkt haben. Der Geschädigte gab an, dass ein weißer Pkw, evtl. Seat, mit roter, seitlicher Aufschrift den Vorfall bemerkt haben müsste. Auch dieser Fahrer wird dringend als Zeuge gesucht.

Hinweise werden an die Kriminalinspektion Mayen erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell